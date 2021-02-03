Mesut Özil: Takım arkadaşlarım için dua ediyorum

'Kendim için ve takım arkadaşlarım adına maça çıkmadan önce dua ediyorum' diyen Mesut Özil'in, duaya başlamasının ardından Ozan Tufan'ın topu çizgiden çıkarması, sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

90 dakika boyunca istediği oyunu sergileyememesine rağmen Altay Bayındır'ın müthiş performansı sayesinde 3 puana ulaşan sarı-lacivertlilerde, yeni transfer Mesut Özil ilk maçına çıktı.

DUA ETTİ, TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI

Mesut'un oyuna gireceği esnada Hatayspor'un korner kazanması, değişikliğin sarkmasına neden oldu. Hakem Suat Arslanboğa değişiklik için izin verse de Fenerbahçe İdari Direktörü Volkan Ballı, kornerden sonra yapılacağını iletti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Kenarda beklemeyi sürdüren Mesut Özil, daha önceki maçlarında da olduğu üzere ellerini açarak dua etmeye başladı. Bu sırada Hatayspor korner kullandı ve yaşanan büyük karambol sonrası Ozan Tufan topu çizgiden çıkardı. Yaşanan bu olay sosyal medyada çok konuşuldu.

"TAKIM ARKADAŞLARIM İÇİN DUA EDİYORUM"

Özil, daha önce verdiği röportajda, "Kendim için ve takım arkadaşlarım adına maça çıkmadan önce dua ediyorum." demişti.