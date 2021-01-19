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    Mesut Özil: Takım tutmuyorum

    Mesut Özil: Takım tutmuyorum

    Türkiye'ye geldikten sonra "Çocukken Fenerbahçeliydim" diyen Mesut Özil'in, eski bir videosu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 15:41
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve uçaktan iner inmez kısa bir açıklama yapan 32 yaşındaki futbolcu, "Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor." demişti.

    Mesut Özil: Takım tutmuyorum #1

    Galatasaraylı taraftarlar, Özil'in bu sözleri üzerine yıldız futbolcunun eski bir röportajını buldu.

    "TAKIM TUTMUYORDUM"

    Videoda, "Küçükken hangi takımı tutuyordun?" sorusuna Özil'in, "Tabii maçlara bakıyordum, mesela derbilere. Galatasaray-Fenerbahçe gibi. Ama takım tuttuğum gibi bir şey yok. Heyecanlı oluyordu maçlar ama tuttuğum takım yok." şeklinde cevap verdiği görülüyor.

    İşte o video:

    Mesut Özil: Takım tutmuyorum - İZLE

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