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    Mesut Özil: Takıma yavaş yavaş katkı sağlayacağım

    Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Fiorentina'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
    • 16.09.2022 - 09:18
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    Mesut Özil: Takıma yavaş yavaş katkı sağlayacağım

    Başakşehir formasıyla Fiorentina maçında son 10 dakika sahaya giren ve sakatlık sürecini atlatmaya çalışan Mesut Özil, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Kısa maç değerlendirmesinde Özil, "Takımı tebrik ediyorum. Güzel bir maç seyrettirdik. Çok mücadele ettik, güzel goller oldu. Kazandık ve mutluyuz." açıklamasını yaptı.

    Takım olarak sezon başından bu yana çok çalıştıklarını ve kendisinin de sahalara tam performansla dönmek için çok çalıştığını belirterek, "Çok çalışıyoruz, keyif de alıyoruz çalışmaktan. Kendim de öyle. Toptan ayrı kaldım uzun süre. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bireysel de çok iyi çalışıyorum. Takıma yavaş yavaş katkı sağlayacağımı düşünüyorum. En önemlisi takımın güzel futbol sergilemesi, bunu da bugün gösterdik." diye konuştu.

    Mesut Özil: Takıma yavaş yavaş katkı sağlayacağım #1

    "Çok gol atıp gol yemiyoruz"

    Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde 7 gol atıp kalesini gole kapatması ile ilgili sorulan soruya ise Özil esprili bir yanıtla başlayarak "Nazar değdirme ama takım sahada kendini belli ediyor. Sistemimiz var, hocalarımız sahada nasıl oynamamız gerektiğini gösteriyorlar. Biz de en iyi şekilde oynamaya çalışıyoruz. Çok gol atıp gol yemiyoruz. Bu turnuvada güçlü takımlar var, takım olarak iyi futbolumuzu sürdürmek en büyük dileğimiz." değerlendirmesini yaptı.


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