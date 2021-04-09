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    Mesut Özil, takımla çalışmalara başladı

    Mesut Özil, takımla çalışmalara başladı

    Sarı-lacivertli ekipte sakatlanan Mesut Özil, takımla birlikte antrenmanlara katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 17:35
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    Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sakatlığını atlattı.

    TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

    Sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalan Mesut Özil, bugün takımla çalışmalara başladı.

    EMRE HOCA ŞANS VERİRSE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK

    Mesut Özil'in Başakşehir maçı kadrosunda olması bekleniyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu şans verirse Mesut Özil uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

    Fenerbahçe ile toplamda 7 maça çıkan Özil, gol ve asist performansı gösteremedi.

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    Mesut Özil, takımla çalışmalara başladı #2

    Mesut Özil sakatlandı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Mesut Özil, takımla çalışmalara başladı #3

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