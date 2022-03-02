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    Mesut Özil takımla çalıştı

    Mesut Özil takımla çalıştı

    Fenerbahçe'de Mesut Özil, Trabzonspor mücadelesi öncesinde bugün takımla birlikte çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 16:22
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    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Mesut Özil, Trabzonspor mücadelesi öncesinde takımla çalışmalara başladı.

    Deneyimli oyuncunun, hazır olması halinde Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebileceği kaydedildi.

    Mesut Özil takımla çalıştı #1

    HAFTALAR SONRA TAKIMLA ÇALIŞTI

    Mesut Özil'in futbol topuyla bir arada olması bazı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken, uzun süredir takımdan uzak kalan deneyimli yıldızın da moralli olduğu gözlendi.

    İRFAN CAN DİNLENDİRİLİYOR

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gustavo, Novak, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia idmanda yer almadı.

    Bu oyuncuları yanı sıra İrfan Can Kahveci'nin, uzun süren sakatlığının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında 80 dakika forma giydiği için dinlendirildiği öğrenildi. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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