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    Mesut Özil, taraftarı mest etti

    Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Giresunspor maçındaki performansıyla taraftarları mutlu etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 11:41
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    Mesut Özil, taraftarı mest etti

    Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil şov yaptı, taraftar mest oldu... Fenerbahçe, hazırlık maçında Giresunspor'a konuk oldu.

    PASLARI GÖZ DOLDURDU

    Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu Mesut Özil, performansıyla taraftarı mest etti.

    Şık paslarıyla Giresunspor maçının en iyi isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, sosyal medyada gündem oldu.

    Mesut Özil, taraftarı mest etti #1

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