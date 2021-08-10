Mesut Özil, taraftarı mest etti

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Giresunspor maçındaki performansıyla taraftarları mutlu etti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil şov yaptı, taraftar mest oldu... Fenerbahçe, hazırlık maçında Giresunspor'a konuk oldu.

PASLARI GÖZ DOLDURDU

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu Mesut Özil, performansıyla taraftarı mest etti.

Şık paslarıyla Giresunspor maçının en iyi isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, sosyal medyada gündem oldu.



