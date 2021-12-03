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    Mesut Özil: Taraftarı üzmeye hakkımız yok

    Mesut Özil: Taraftarı üzmeye hakkımız yok

    Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil, dünkü idmanda arkadaşlarına konuşma yaparak, “Ayağa kalkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 11:29
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    Fenerbahçe ’de derbi galibiyeti yeni bir sayfa açılmasını sağlasa da Olympiakos yenilgisi ve Göztepe beraberliği yeniden karamsar bir hava oluşmasına neden oldu.

    "BEYAZ BİR SAYFAM AÇMAK İÇİN FIRSAT"

    Kaptan Mesut Özil, Galatasaray maçından önce olduğu gibi yeniden kolları sıvadı.

    Tecrübeli oyuncu, dünkü antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı. Taraftarı daha fazla üzmeye hakları olmadığını dile getiren Mesut, “Bir an önce toparlanmalıyız. Birlik olup, ayağa kalkmalıyız. Rizespor maçını evimizde oynayacağız. Beyaz bir sayfa açmak için önemli bir fırsat.” dedi.

    Mesut Özil: Taraftarı üzmeye hakkımız yok #1

    "İŞLERİ YOLUNA KOYABİLİRİZ"

    Yıldız futbolcu, Fenerbahçe’nin asla pes etmeyeceğini söyleyerek, “Bu formanın hakkını vereceğiz. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. İşleri yoluna koyabiliriz. Tek ihtiyacımız olan, galibiyet serisi yakalamak. Sonra devamını getirebiliriz.” diye konuştu.

    Mesut Özil: Taraftarı üzmeye hakkımız yok #2

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