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    Mesut Özil: Tepkim kendi performansımaydı

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, yakın çevresine, "Takıma faydalı olamadığım için kızgınlığım kendimeydi." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 12:17
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    Mesut Özil: Tepkim kendi performansımaydı

    Fenerbahçe ’de beklenmedik bir şekilde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan kaptan Mesut Özil, duyduğu pişmanlığı yakın çevresi ile paylaştı.

    33 yaşındaki tecrübeli futbolcu konuyla ilgili olarak, "Bu süreçte takıma faydalı olamadığım için kızgınlığım kendimeydi. Ancak bunun dışa vurumu yanlış anlaşıldı. Benim art niyetli olduğumu kimse düşünmesin. Çünkü benim çok iyi bir Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Transfer aşamasında yaptığım açıklamalarda, çocukluk hayalimin gerçekleştiğini söylemiştim. Hâlâ sözümün arkasındayım." dedi.

    Mesut Özil: Tepkim kendi performansımaydı #1

    "KATAR İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

    Fanatik'in haberine göre; kendisiyle ilgili olarak çıkan flaş iddiaları da değerlendiren Mesut, sözlerini şöyle noktaladı: "Basın organlarında benim Katar ve ABD takımları ile dirsek temasında olduğum söyleniyor. Katarlılar ile iş yaptığım için bu ülkeyi tercih edeceğim haberleri doğru değil. Şu anda kulübün hakkımda aldığı bir karar var. Bunun neticesini bekleyeceğim. Çalışmalarımı düzenli olarak sürdürüp, tekrar bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum."

    Mesut Özil: Tepkim kendi performansımaydı #2


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