Mesut Özil ve Ali Koç cenazede karşılaştı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenaze törenine Ali Koç ve Mesut Özil de katıldı. Karşılaşan ikili zoraki bir biçimde selamlaştı.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağı'ın vefat eden annesi Fethiye Gümüşdağ son yolculuğuna uğurlandı. Merhumenin naaşı Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Etiler Ulus mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılım yüksekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Teknik Direktör Fatih Terim, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Başakşehir Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti ile Gümüşdağ Ailesi'nin yakınları ve sevenleri katıldı.

Zoraki selamlaşma

Cenaze töreninde dikkat çeken detaylardan bir tanesi de Ali Koç ve Mesut Özil'in karşılaştıkları andı.

Birbirlerine kırgın oldukları bilinen Başkan Ali Koç ve Mesut Özil'in zoraki selamlaşmaları da sosyal medyaya damga vurdu.

Kullanıcıların aklına Aykut Kocaman ve Şenol Güneş'in unutulmaz fotoğrafı geldi. Taraftarlar ikilinin selamlaştıkları fotoğrafın altına bu kareyi paylaşarak "Fotoğrafın samimiyet derecesi" ifadelerini kullandı.