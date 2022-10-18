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    Mesut Özil ve Hamit Altıntop'tan Benzema'ya tebrik mesajı

    Mesut Özil ve Hamit Altıntop, eski takım arkadaşları Karim Benzema'yı sosyal medyadan tebrik etti.
    • 18.10.2022 - 10:43
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    Mesut Özil ve Hamit Altıntop'tan Benzema'ya tebrik mesajı

    Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Karim Benzema'yı eski takım arkadaşları Mesut Özil ve Hamit Altıntop tebrik etti.

    TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tebrikler kardeşim, bunu hak ettin." sözlerini kullandı.

    Mesut da kutladı

    Mesut Özil ise yaptığı paylaşımda Benzema'ya "Adamım Benzi, dünyanın en iyi oyuncusu. Ballon d'Or'u kazanacağını hep söyledim. Ve bunu çok fazla hak ediyorsun. Seninle gurur duyuyorum kardeşim." diyerek tebrik etti.

    Mesut Özil ve Hamit Altıntop tan Benzema ya tebrik mesajı #1


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