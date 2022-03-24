Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. İki futbolcunun kadro dışı bırakılma sebebi de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

MESUT'LA OZAN İSYAN ETTİ

Fanatik'te yer alan habere göre; mücadelenin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştiren Mesut Özil, hocasına sitemde bulunarak, "Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Ardından Ozan Tufan da İsmail Kartal'a,"Hocam adaletli davranmıyorsun. Formayı herkese daha adaletli vermen gerek." diyerek tepkisini ortaya koydu.

İSMAİL HOCA'DAN YÖNETİME RAPOR

Bu konuşmaların ardından İsmail Kartal yönetimle iletişime geçerek, "Çevirdiğimiz maç sonrası ulu orta konuşulacak şeyler değil bunlar." dedi. Ardından Fenerbahçe yönetimi, performansları da kötü olan iki futbolcunun da kadro dışı kalması yönünde karar aldı.