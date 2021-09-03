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Mesut Özil ve Vitor Pereira idmanda bir arada

Mesut Özil ve Vitor Pereira idmanda bir arada

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddiaları vardı. Bu sabah yapılan idmanda ikili sık sık bir araya gelerek sohbet etti.