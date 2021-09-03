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    Mesut Özil ve Vitor Pereira idmanda bir arada

    Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddiaları vardı. Bu sabah yapılan idmanda ikili sık sık bir araya gelerek sohbet etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 11:07
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    Mesut Özil ve Vitor Pereira idmanda bir arada

    Altay ile oynanan maç öncesinde kasığından sakatlanan Mesut Özil'in Vitor Pereira ile anlaşamadığı için maçta oynamak istemediği iddia edilmişti.

    MESUT-PEREIRA YAN YANA

    Yedek kulübesinde olacağını öğrenen yıldız futbolcunun sorun çıkarttığı haberleri henüz tazeliğini korurken bugün sarı-lacivertlilerin yaptığı idmanda Mesut Özil ve Vitor Pereira'nın sık sık bir araya gelip sohbet etmesi dikkat çekti.

    Mesut Özil ve Vitor Pereira idmanda bir arada #1

    SORUN YOK

    Portekizli hocanın, 32 yaşındaki oyuncuya sürekli taktiklerini anlatması dikkat çekerken bu anlar taraftarları da rahatlattı. İkili arasında sorun olmadığı ve hedefe odaklanmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Mesut Özil ve Vitor Pereira idmanda bir arada #2

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