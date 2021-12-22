Mesut Özil ve Zeki Murat Göle'nin dikkat çeken karesi

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının 77. dakikasında Mesut Özil ve antrenör Zeki Murat Göle'nin karesi dikkat çekti.

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Vitor Pereira'nın kovulmasının ardından antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan sarı-lacivertlilerde maçın 60. dakikasında dikkat çeken bir görüntü maça damgasını vurdu.

"FİKİR Mİ DANIŞTI, TAKTİK Mİ VERDİ?"

Maçın durakladığı anlarda su içmek için kenara gelen Özil'in yanına gelen Zeki Murat Göle'nin tecrübeli futbolcuya bir şeyler söylediğini gören futbolseverler bu kareyi oyuncu değişikliği için fikir danışmak olarak yorumladı.

Mesut Özil'in kafasıyla Zeki Murat Göle'yi onayladıktan birkaç dakika sonra Pelkas'ın yerine Serdar Dursun'un oyuna girmesi iddiaları daha da güçlendirdi.

Bazı futbolseverler ise durumu basit bir taktik verme olarak değerlendirdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)