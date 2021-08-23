Mesut Özil, yeni sezona etkili başladı

Yeni sezona iyi hazırlanan Mesut Özil, iki haftada takımına 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Süper Lİg'in ikinci haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.

Antalyaspor maçında ilk 11'de yer almayan Mesut Özil ikinci yarı oyuna dahil oldu. Vitor Pereira, oyuncuyu dinlendirmek için böyle bir karar aldığını duyurdu.

Sonradan oyuna giren Özil, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Geçen hafta oynanan Adana Demirspor maçında da tek golün sahibi yine Mesut'tu.

"YENİ SEZONDA HERKES FARKLI BİR MESUT İZLEYECEK"

Yıldız oyuncu yeni sezon öncesi, "Yeni sezonda herkes çok farklı bir Mesut Özil izleyecek. Camianın benden beklentilerinin farkındayım. Geçen sezon hazır değildim, gereken katkıyı veremedim. Ancak bu sezon her şey farklı olacak. Tüm futbolcular olarak bir hedef etrafında kenetlenip, bizden bekleneni başaracağız" açıklamalarında bulunmuştu.