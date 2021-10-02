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    Mesut Özil yine idmana katılmadı

    Mesut Özil yine idmana katılmadı

    Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil gripal enfeksiyon nedeniyle antrenmana yine katılamadı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 09:19
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    Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    MESUT YİNE YOK

    Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle idmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında oynaması zor görünüyor.

    Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand ise saha çalışmalarına başladı.

    Mesut Özil yine idmana katılmadı #1

    FENERBAHÇE HÜCUM ORGANİZASYONU ÇALIŞTI

    Olympiakos karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

    Hücum organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

    3 İYİ HABER

    Öte yandan Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand ise saha çalışmalarına başladı.

    Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

    Mesut Özil yine idmana katılmadı #2

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