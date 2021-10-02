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Mesut Özil yine idmana katılmadı

Mesut Özil yine idmana katılmadı

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil gripal enfeksiyon nedeniyle antrenmana yine katılamadı.