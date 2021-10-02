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- Mesut Özil yine idmana katılmadı
Mesut Özil yine idmana katılmadı
- Haber Merkezi
- 02.10.2021 - 08:53
- Güncelleme : 02.10.2021 - 09:19
Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. hafta mücadelesinde pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
MESUT YİNE YOK
Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle idmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında oynaması zor görünüyor.
Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand ise saha çalışmalarına başladı.
FENERBAHÇE HÜCUM ORGANİZASYONU ÇALIŞTI
Olympiakos karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Hücum organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı.
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Öte yandan Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand ise saha çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.