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    Mesut Özil: Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk

    Galatasaray derbisinde maçın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş yerine oyuna dahil olan Mesut Özil'den açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 14:28
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    Mesut Özil: Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk

    Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine bağladığı ve Galatasaray derbisinin ikinci yarısında şans bulan Mesut Özil sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    "YOLUMUZ UZUN VE İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK..."

    Derbi mağlubiyeti nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı;

    "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

    Mesut Özil: Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk #1

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