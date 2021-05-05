Mesut Özil'den 41 ile erzak yardımı

Mesut Özil'den 41 ile erzak yardımı

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Ramazan ayı dolayısıyla 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor.

KIZILAY ARACILIĞIYLA 41 İLE YARDIM

Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi.

Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.

Başarılı oyuncu önceki haftalarda da Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlarla dikkat çekmişti.