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    Mesut Özil'den 41 ile erzak yardımı

    Mesut Özil'den 41 ile erzak yardımı

    Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Ramazan ayı dolayısıyla 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 09:53
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    Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor.

    Mesut Özil den 41 ile erzak yardımı #1

    KIZILAY ARACILIĞIYLA 41 İLE YARDIM

    Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi.

    Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.

    Başarılı oyuncu önceki haftalarda da Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlarla dikkat çekmişti.

    Mesut Özil den 41 ile erzak yardımı #2

    Mesut Özil den 41 ile erzak yardımı #3

    Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek paylaşımı - HABERİ

    Mesut Özil den 41 ile erzak yardımı #4

    Mesut Özil: Keşke aynı şey Müslümanlar için de yapılsa - HABERİ

    Mesut Özil den 41 ile erzak yardımı #5

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