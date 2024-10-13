Mesut Özil'den alkışlanan Arda Güler cevabı

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Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi kulüplerde oynayan Mesut Özil'in son durağı ise Türkiye oldu. Arsenal'den Fenerbahçe'ye gelen Özil, son olarak ise Başakşehir forması giydi.

MESUT ÖZİL'E DİKKAT ÇEKEN SORU

Futbolu bırakan Mesut Özil, Azerbaycan'da bir etkinliğe katıldı.

Burada gençlerle bir araya gelen Özil'e futbol dünyasının gündemden düşmeye sorusu soruldu.

MESSİ Mİ RONALDO MU?

"Messi mi Ronaldo mu" diye sorulan Özil, verdiği cevapla takdir topladı. Soruya "Arda Güler" diye cevap veren Özil, salondaki gençler tarafından büyük bir alkış aldı.