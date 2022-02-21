Euro
15.47
0.06%
Dolar
13.64
-0.04%
Altın
832.10
-0.04%
Borsa
2027
-0.26%
Bitcoin
518.319
-1.89%
BTXN Coin
39.18
-1.63%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C
    Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı

    Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, son 2 maçtaki performansıyla alkış alan Arda Güler'in fotoğrafını "Geleceğin 10 numarası" notuyla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 16:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, hafta içi Slavia Prag maçında 20 dakika oynattığı ve 1 asist, 2 kilit pasla karşılık aldığı 16 yaşındaki Arda Güler’i, Hatay karşısında ilk 11’e aldı.

    Güler, profesyonel kariyerinde ilk kez bir maça 11’de başladı. Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada yaptığı çağrının ardından Hatayspor karşısında ilk 11’e giren Arda Güler, ortaya koyduğu performansla kendisine olan güveni bir kez daha gösterdi.

    İlk yarıda yüzde 96 pas başarısı yakalayan Arda, 1 kilit pas, 10/15 İkili mücadele kazanma, 4/5 çalımla adam geçme, 1 pas arasıyla top kazanma, 2 top çalma ile oynadı.

    Mesut Özil den Arda Güler paylaşımı #1

    MESUT ÖZİL'DEN ÖVGÜ

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil de Arda Güler'in performansını övenler arasındaydı. Özil, sosyal medya hesabından genç oyuncu ile olan fotoğrafını paylaşarak "Geleceğin 10 numarası" yazdı.

    Arda, örnek aldığı isimlerden bahsederken, "Bruno Fernandes, De Bruyne, Mesut Özil'i kendime örnek alıyorum. Hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum." diye konuşmuştu.

    Mesut Özil den Arda Güler paylaşımı #2


    İlginizi Çekebilir

    Doç. Dr. Özge Arıcı Düz: Kalp mecazi, sevgi beyinde başlar
    Sağlık

    Doç. Dr. Özge Arıcı Düz: Kalp mecazi, sevgi beyinde başlar

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    İstanbul'da 6 yıl sonra birbirlerine kavuştular
    Gündem

    İstanbul'da 6 yıl sonra birbirlerine kavuştular

    Görüş Bildir