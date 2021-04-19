Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi tepkisi

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, eski takımları Real Madrid ve Arsenal'in de kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Süper Ligi projesine tepki gösterdi.

"GERÇEKTEN ZOR BİR KARAR"

Mesut Özil'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çocuklar, herhangi bir Süper Ligi değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır. Dünyadaki tüm futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor bir karar..."