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    Mesut Özil'den Ayasofyalı cuma mesajı

    Mesut Özil'den Ayasofyalı cuma mesajı

    Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, bu haftaki cuma mesajını Ayasofya'da çektirdiği fotoğrafla paylaştı.
    • 20.05.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 15:26
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    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, her hafta yaptığı cuma paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Özil, Ayasofya'da çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Hayırlı cumalar" ibaresini kullandı.

    Ayasofya'da cuma

    Yerli ve yabancı birçok takipçisi olan Mesut Özil'e binlerce mesaj gelirken, Ayasofya'da cuma namazını kılan deneyimli futbolcu ilgi odağı oldu.

    İşte o fotoğraf...

    Mesut Özil den Ayasofyalı cuma mesajı #1


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