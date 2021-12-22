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    Mesut Özil'den Burak Kapacak paylaşımı

    Mesut Özil'den Burak Kapacak paylaşımı

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra bugün oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi takımın yıldız futbolcusu Mesut Özil'in paylaşımı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 15:40
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    Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

    Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu sezon hiç süre alamayan Burak Kapacak, maç kadrosuna dahil edildi.

    BURAK KAPACAK İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

    Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçı için yapılan son antrenmandan Burak Kapacak ile fotoğrafını paylaştı. Burak Kapacak, Pereira'dan bu sezon hiç süre alamamıştı.

    Mesut'un Pereira gidince Burak Kapacak ile fotoğraf paylaşması sosyal medyada çok konuşuldu.

    Mesut Özil den Burak Kapacak paylaşımı #1

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