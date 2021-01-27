Mesut Özil'e Burak Yılmaz'ın sözleri hatırlatılınca Ali Koç araya girerek, 'cevap verme' uyarısı yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil'in imza töreni büyük bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Törende Takvim gazetesinden Osman Cengiz, Burak Yılmaz'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaları hatırlatarak "Duydun mu? Bilgi aldın mı? Bununla ilgili söylemek istediği bir şeyler var mı?" diye sordu.

ALİ KOÇ: HEP OLUMSUZ ŞEYLERİ YAZAN BİR MECRA, SEN ÖBÜRÜNE CEVAP VER

Bu soru üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç araya girdi ve "Bu mecra Fenerbahçe'ye pek olumlu bakmayan bir mecra. Hep olumsuz şeyleri yazan bir mecra. Sorunun tonunda da o var. Burak Yılmaz'la ilgili ben cevap verdim. Sen istersen öbürüne cevap ver" dedi.

Mesut Özil'den Burak Yılmaz'a cevap VİDEO

"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Mesut Özil, Ali Koç'un bu uyarısına rağmen Burak Yılmaz'a şu ifadelerle yanıt verdi: "Burak kardeşimize gelirsek; ona başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde kendisini sahada temsil eder, Türkiye'yi temsil eder. Başarılar diliyorum."