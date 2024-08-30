Mesut Özil'den çarpıcı hamle: Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un asbaşkanı Ünal Memiç dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil'e altyapılarını emanet ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Ümraniyespor, eski futbolcu Mesut Özil'in altyapı tesisi ve sporcu otelinin sorumluluğunu üstlenmesini planlıyor. Kulübün asbaşkanı Ünal Memiç, Özil ile yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiğini ve protokollerin imzalanmasının ardından çalışmalara başlanacağını duyurdu.

ALTYAPI TESİSİ VE SPORCU OTELİ

Ünal Memiç, Mesut Özil ile yapılan görüşmelerin ardından, Özil'in inşa edilecek altyapı tesisi ve sporcu otelinin sorumluluğunu üstlenmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Bu tesis, İstanbul dışından gelen takımların konaklayabileceği ve idman yapabileceği bir alan sağlayacak.

ÖZİL’İN TEKLİFİ

Altyapı ile ilgili çok güzel bir gelişme oldu. Mesut Özil, bize tahsis edilen araziyi kullanarak altyapı tesisi kurmayı teklif etti. Biz de kendisine ‘Sana bir yer tahsis etmektense, altyapıyı sana verelim ve 19 yaş altını tamamen sen organize et, sen çalıştır’ dedik. Bu teklif Özil’in de hoşuna gitti. Kendisinin futbolcuları biz oynatacağız ve pazarlamasını yapacağız. Özil, ‘Biz yetiştirelim, siz oynatın, kazanan siz olun. Maddi bir beklentimiz yok’ dedi

YATIRIM VE GELİŞİM

Memiç, görüşmelerin 2 aydır sürdüğünü ve protokollerin imzalanmasının ardından aksiyon alınacağını belirtti.

Özil’in altyapı tesisi ve sahalar için ciddi bir yatırım yapacağı ifade edilirken, kulübün ayrıca futbolcu oteli talebinde bulunduğu vurgulandı.

“İstanbul’a deplasmana gelecek takımlara idman sahası vererek ağırlamak istiyoruz.” diyen Memiç, Ümraniyespor için ekonomik bir katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.