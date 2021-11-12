Mesut Özil'den cuma mesajı

Fenerbahçe'de eleştirilen Mesut Özil, cuma mesajı paylaşarak "Birbirinizden asla nefret etmeyin; birbirinizi asla kıskanmayın, birbiriniz hakkında asla kötü düşünmeyin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, dün yaptığı açıklamada yıldız oyuncu Mesut Özil'i eleştirmişti.

Koç açıklamalarında, "Mesut aşık olduğu ülkeye, taptığı takıma geldi. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut'un da artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir yana koyup, Fenerbahçe'ye nasıl en iyi katkıyı veririm bunlara odaklanması gerekir. Fiziksel durumu iyiye gidiyor ama ne talihsizliktir ki 10 günlük sakatlık yaşadı. Kayseri maçından önce sadece 1 idman yapabilmişti takımla. Sonradan girdi, neler yaptığını gördük." ifadelerini kullanmıştı.

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"BİRBİRİNİZ HAKKINDA ASLA KÖTÜ DÜŞÜNMEYİN"

Açıklamanın ardından yıldız oyuncu, bugün bir paylaşımda bulundu. Özil, yaptığı cuma paylaşımında, "Birbirinizden asla nefret etmeyin; birbirinizi asla kıskanmayın, birbiriniz hakkında asla kötü düşünmeyin; Birbirinizi asla boykot etmeyin. Daima birbirinizle kardeş kalın ey Allah'ın kulları." ifadelerini kullandı.



