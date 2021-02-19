Mesut Özil'den cuma namazı paylaşımı

Mesut Özil, kendisine yapılan eleştirilere inat sosyal medya hesabından 'cuma namazı' paylaşımında bulundu.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve her geçen hafta performansını yükselten dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özil, "İslam'ın milliyeti, coğrafi konumu veya etnik kökeni yoktur. Allah kalplerimize bakar. Tüm kardeşlerimizin cuması mübarek olsun." yazarak dua ettiği bir fotoğrafı koydu.

ALTAYLI'YA İNAT PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

Özil'in, başta Fatih Altaylı olmak üzere kendisinin dini mesajlarını eleştirenlere inat paylaşımlarına devam etmesi, sosyal medyada takdirle karşılandı.

ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Altaylı geçtiğimiz günlerde, "Mesut Özil’i sosyal medya hesabı üzerinden izleyenler, Mesut Fenerbahçe’ye futbolcu olarak mı geldi yoksa Fenerbahçe Camii’ne imam mı oldu ayırt etmekte zorluk çekebilirler." diyerek Türk futbolseverlerin tepkisini toplamıştı.