Mesut Özil'den Diriliş Ertuğrul paylaşımı

Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil, izin gününde Diriliş Ertuğrul izlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, Süper Lig'de yine eski performansından uzak bir görüntü sergiliyor.

Fenerbahçe'de aradığını bulamayan milli oyuncu, sezon öncesi Başakşehir'e transfer olmuştu.

Henüz burada da kadroya girmekte zorlanan 33 yaşındaki futbolcu verilen bir günlük tatili evinde Diriliş Ertuğrul izleyerek geçirdi.

"Özledik Engin abi"

Sosyal medya hesabından paylaştığı hikayesinde diziden bir kesit paylaşan Özil, "Özledik Engin Abi" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

Dizinin çok büyük hayranı olan Mesut, 2019 yılında Arsenal'de oynadığı dönemde de eşi Amine Gülşe'yle birlikte dizi setini ziyaret etmişti.