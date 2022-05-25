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    Mesut Özil'den Endonezya'da büyük anlaşma

    Mesut Özil, Endonezya'da 100 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması yaptı.
    • 25.05.2022 - 11:04
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    Mesut Özil'den Endonezya'da büyük anlaşma

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in M10 markası, Endonezya’da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı.

    Aralarında "Concave Southeast Asia" gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya bir çok Endonezyalı şirket de katıldı.

    Mesut Özil’in sahibi olduğu 39 Steps Coffee markası da frenchise anlaşmasına imza attı.

    Mesut Özil den Endonezya da büyük anlaşma #1

    Bakanlarla görüşecek

    Endonezya'ya giden yıldız futbolcu, bugün bu ülkenin Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno tarafından makamında ağırlanacak. Tecrübeli futbolcu yarın da Endonezya Spor Bakanı Zainudin Amali ile bir araya gelecek.

    Cuma günü ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte cuma namazına gitmesi bekleniyor.

    DHA'nın haberine göre; Türkiye ile Endonezya'nın ikili ilişkilerinde köprü olması beklenen Mesut Özil’in en büyük hayran kitlesinin Endonezya’da olduğu öğrenildi.

    Mesut Özil den Endonezya da büyük anlaşma #2


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