Mesut Özil'den Erol Bulut'a tepki

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 66. dakikasında oyundan alınan Mesut Özil, teknik direktör Erol Bulut'un bu kararını beğenmedi.

Süper Lig'in 27. haftasının en kritik maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Pelkas'ın şık golüyle rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü.

Zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan Mesut Özil ise yine beklentileri karşılayamadı. Tecrübeli oyuncunun kendisini oyundan alan teknik direktörü Erol Bulut'a da tepki gösterdiği görüldü.

ELİNİ UZATMADI

Mücadelenin 66. dakikasında yerini Samatta'ya bırakan 32 yaşındaki futbolcu, kendisine el uzatan genç teknik adama karşılık vermedi. Söylene söylene yedek kulübesine gelen Özil, verilen bu karardan memnun olmadığını açıkça gösterdi.

CANER VE THIAM DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bilindiği gibi Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda da Caner Erkin ve Thiam oyundan alınınca Bulut'a tepki göstermiş, bu sebepten ötürü de Bulut, Erkin'i Trabzonspor maçının kadrosuna almamıştı.