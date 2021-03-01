Euro
8.8845
-0.95%
Dolar
7.3487
-1.03%
Altın
414.53
0.54%
Borsa
1.471
0%
Bitcoin
340.800
-0.50%
EXEN Coin
16.73
1.45%
3ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 3 C
    Mesut Özil'den Erol Bulut'a tepki

    Mesut Özil'den Erol Bulut'a tepki

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 66. dakikasında oyundan alınan Mesut Özil, teknik direktör Erol Bulut'un bu kararını beğenmedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 08:37
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 27. haftasının en kritik maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

    Pelkas'ın şık golüyle rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü.

    Zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan Mesut Özil ise yine beklentileri karşılayamadı. Tecrübeli oyuncunun kendisini oyundan alan teknik direktörü Erol Bulut'a da tepki gösterdiği görüldü.

    Mesut Özil den Erol Bulut a tepki #1

    ELİNİ UZATMADI

    Mücadelenin 66. dakikasında yerini Samatta'ya bırakan 32 yaşındaki futbolcu, kendisine el uzatan genç teknik adama karşılık vermedi. Söylene söylene yedek kulübesine gelen Özil, verilen bu karardan memnun olmadığını açıkça gösterdi.

    Mesut Özil den Erol Bulut a tepki #2

    CANER VE THIAM DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    Bilindiği gibi Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda da Caner Erkin ve Thiam oyundan alınınca Bulut'a tepki göstermiş, bu sebepten ötürü de Bulut, Erkin'i Trabzonspor maçının kadrosuna almamıştı.

    Mesut Özil den Erol Bulut a tepki #3

    Mesut Özil den Erol Bulut a tepki #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir