Mesut Özil'den Fenerbahçe paylaşımı

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Mesut Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe bayrağı paylaşarak, "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

Daha sonra İsmail Kartal ile soyunma odasında gerginlik yaşayan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

MESUT'TAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Kadro dışı kalan yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe bayrağını paylaşan Mesut Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.