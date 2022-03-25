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    Mesut Özil'den Fenerbahçe paylaşımı

    Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Mesut Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe bayrağı paylaşarak, "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 16:58
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    Mesut Özil'den Fenerbahçe paylaşımı

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, süresiz kadro dışı bırakıldı.

    Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

    Daha sonra İsmail Kartal ile soyunma odasında gerginlik yaşayan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

    Mesut Özil den Fenerbahçe paylaşımı #1

    MESUT'TAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

    Kadro dışı kalan yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Fenerbahçe bayrağını paylaşan Mesut Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil den Fenerbahçe paylaşımı #2


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