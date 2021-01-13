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Mesut Özil'den Galatasaray'a gönderme
Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Mesut Özil'in, Instagram hesabına Galatasaray'ı 3-0 yendikleri maçtan bir fotoğraf koyması sosyal medyada çok konuşuldu.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 09:10
- Güncelleme : 13.01.2021 - 09:44
"Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe" ve "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" sözleriyle sarı-lacivertli kulübe gelmek istediğini açıkça dile getiren Mesut Özil, Instagram hesabundan yaptığı paylaşımla taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.
Real Madrid forması giydiği dönemde Galatasaray'ı 3-0 yendikleri bir Şampiyonlar Ligi maçından fotoğraflar paylaşan Özil, "2013'te Galatasaray'a karşı bir Şampiyonlar Ligi akşamı." notunu düştü.
REAL MADRİD 3-0 KAZANMIŞTI
Özil bu harekeriyle Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazanırken, sarı-kırmızılı taraftarlardan ise tepki topladı.