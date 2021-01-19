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Mesut Özil'den Gel Gündüzle Gece Olalım şarkısı
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, kendisiyle bütünleşen Gel Gündüzle Gece Olalım şarkısını taraftarlar için söyledi.
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 23:42
- Güncelleme : 19.01.2021 - 23:51
Süper Lig'de ara transfer dönemine büyük bir transfer hamlesiyle giren Fenerbahçe, İngiliz kulübü Arsenal'de siyasi baskılar nedeniyle oynatılmayan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil ile anlaştı.
"GEL BERABER MESUT OLALIM DEDİ"
Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan 32 yaşındaki 10 numara Mesut Özil, sarı lacivertli taraftarlar için Gül Döktüm Yollarına şarkısında kendisiyle özdeşleşen "Gel Gündüzle Gece Olalım" mısralarını söyledi.
Mesut Özil'den Gel Gündüzle Gece Olalım şarkısı-Video
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