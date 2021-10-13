Mesut Özil'den İslam Çupi paylaşımı

Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından İslam Çupi'nin sözlerini paylaşarak taraftarları mest etti.

Sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından 2001 yılında hayatını kaybeden duayen gazeteci İslam Çupi'nin sözlerini paylaştı.

İSLAM ÇUPİ'NİN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Paylaşımından İslam Çupi'nin sözlerine yer veren Mesut, "Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi… Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz." ifadelerine kullandı.

Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede sarı lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı.