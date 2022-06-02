Mesut Özil'den Jorge Jesus'a mesaj

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in son açıklamasının Jorge Jesus'a mesaj niteliği taşıdığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de 24 Mart'tan bu yana kadro dışı olan Mesut Özil, takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini, önceki gün Twitter'dan yaptığı açıklamayla bir kez daha duyurdu.

Camiada büyük yankı yaratan bu açıklamanın Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş gününe denk gelmesi ve özellikle "Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım." ifadesini kullanması, "Yeni teknik direktöre 'Göreve hazırım' mesajı veriyor" diye yorumlandı.

9 gol 2 asist

33 yaşındaki 10 numara, bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 9 golle takımın en skorer futbolcularından biri oldu. Mesut Özil, bu sezon sarı-lacivertli formayla oynadığı 26 karşılaşmada attığı 9 golün yanı sıra 2 de asist kaydetti.

