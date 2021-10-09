Mesut Özil'den merak uyandıran paylaşım

Twitter ve Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Özil, iki sosyal medya platformunda da profil resmini değiştirdi, merak uyandıran bir gönderi paylaştı.

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'den sürpriz bir sosyal medya hamlesi geldi. Twitter'da 24, Instagram'da ise 26 milyon takipçisi bulunan Özil, iki sosyal medya platformunda da profil resmini değiştirdi, merak uyandıran bir gönderi paylaştı.

“HEYECAN VERİCİ ŞEYLER YAKINDA”

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan 32 yaşındaki futbolcu, ''Heyecan verici şeyler yakında.'' notuyla profil resmini güncellerken Özil'in bu paylaşımı akıllarda soru işareti yarattı.

Yıldız solakın bu paylaşımı, çok kısa süre içerisinde etkileşim yağmuruna tutulurken Özil'in M10 markası çatısı altında yeni bir girişimde bulunabileceği akıllara geldi.