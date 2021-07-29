Mesut Özil'den orman yangınları sonrası paylaşım

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil, dört bir yanda meydana gelen orman yangınları sonrası vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ülkemizin dört bir yanında ortaya çıkan orman yangınlarının ardından Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil de açıklama yaptı.

"YANGINA NEDEN OLACAK DAVRANIŞLARDAN KAÇININ"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın isteğiyle kamera karşısına geçen Özil, "Spor yaparken yorulunca derin bir nefes alırım, sonra aklıma ormanlar gelir. İyi ki varlar derim. Aldığınız nefesin ve ormanların değerini bilin. Ormanlarda yangına neden olacak davranışlardan kaçının." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'den orman yangınları ile ilgili açıklama - İZLE

