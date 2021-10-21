Euro
11.0551
2.84%
Dolar
9.4977
3.1%
Altın
543.85
3.04%
Borsa
1.455
1.58%
Bitcoin
601.896
-1.27%
BTXN Coin
21.77
3.66%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C
    Mesut Özil'den Pereira'ya büyük tepki

    Mesut Özil'den Pereira'ya büyük tepki

    Mesut Özil, Antwerp maçında oyundan alınınca sinirlendi ve saha kenarına gelirken su şişelerini tekmeledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 21:56
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 22:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Kadıköy'de oynanan mücadelede 2-2 sona erdi.

    SU ŞİŞESİNİ TEKMELEDİ

    Maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 66. dakikada oyundan alınırken tepki gösterdi. Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil'in bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

    Mesut Özil den Pereira ya büyük tepki #1

    ÇIKARKEN KÜFÜR ETTİ

    Öte yandan Mesut Özil'in çıkarken "O.... Ç....." şeklinde küfür ettiği de kameralara yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları bu sözlerin Pereira'ya edildiği konusunda yorumda bulundu.

    Mesut Özil den Pereira ya büyük tepki #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir