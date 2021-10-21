Mesut Özil'den Pereira'ya büyük tepki

Mesut Özil, Antwerp maçında oyundan alınınca sinirlendi ve saha kenarına gelirken su şişelerini tekmeledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Kadıköy'de oynanan mücadelede 2-2 sona erdi.

SU ŞİŞESİNİ TEKMELEDİ

Maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 66. dakikada oyundan alınırken tepki gösterdi. Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil'in bir hayli sinirli olduğu gözlendi.





ÇIKARKEN KÜFÜR ETTİ

Öte yandan Mesut Özil'in çıkarken "O.... Ç....." şeklinde küfür ettiği de kameralara yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları bu sözlerin Pereira'ya edildiği konusunda yorumda bulundu.



