Euro
10.2902
0.21%
Dolar
8.8632
0.09%
Altın
501.1
-0.06%
Borsa
1.401
0%
Bitcoin
418.755
0.69%
EXEN Coin
20.00
0.85%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C
    Mesut Özil'den Pereira'ya tepki

    Mesut Özil'den Pereira'ya tepki

    Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Vitor Pereira arasındaki gerilim Kasımpaşa maçında gün yüzüne çıktı.

    YELEĞİ PEREIRA'NIN ÖNÜNE ATTI

    Her ne kadar Başkan Ali Koç aralarında bir sorun yok dese de gerginlik dün oynanan karşılaşmada belirgin bir şekilde belli oldu.

    Yıldız futbolcu gribal enfeksiyonu atlattıktan sonra kadroya dahil edilse de ilk 11'de tercih edilmedi. Bir ara kenarda ısındırılan Mesut Özil, beşinci değişiklikte de oyuna alınmayınca sinirlenerek ısınma yeleğini Vitor Pereira’nın önüne doğru attı.

    BERKE ÖZER TESELLİ ETTİ

    Bu anların görüntüsü sosyal medyaya da yansıdı. Diğer bir karede 32 yaşındaki oyuncuyu yedek kaleci Berke Özer'in teselli ettiği görüldü.

    Mesut Özil den Pereira ya tepki #1

    Mesut Özil den Pereira ya tepki #2

    Mesut Özil den Pereira ya tepki #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir