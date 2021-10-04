Mesut Özil'den Pereira'ya tepki

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Vitor Pereira arasındaki gerilim Kasımpaşa maçında gün yüzüne çıktı.

YELEĞİ PEREIRA'NIN ÖNÜNE ATTI

Her ne kadar Başkan Ali Koç aralarında bir sorun yok dese de gerginlik dün oynanan karşılaşmada belirgin bir şekilde belli oldu.

Yıldız futbolcu gribal enfeksiyonu atlattıktan sonra kadroya dahil edilse de ilk 11'de tercih edilmedi. Bir ara kenarda ısındırılan Mesut Özil, beşinci değişiklikte de oyuna alınmayınca sinirlenerek ısınma yeleğini Vitor Pereira’nın önüne doğru attı.

BERKE ÖZER TESELLİ ETTİ

Bu anların görüntüsü sosyal medyaya da yansıdı. Diğer bir karede 32 yaşındaki oyuncuyu yedek kaleci Berke Özer'in teselli ettiği görüldü.