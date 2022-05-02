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    Mesut Özil'den Ramazan Bayramı paylaşımı

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Ramazan Bayramı vesilesiyle paylaşımda bulundu.
    • 02.05.2022 - 11:31
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    Mesut Özil'den Ramazan Bayramı paylaşımı

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

    Mesut Ramazan Bayramı vesilesiyle de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    "Müslüman kardeşlerimin bayramını kutlarım"

    Özil'in paylaşımında ellerini açıp dua ettiği bir görsel yer alıyor. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslman kardeşlerimin bayramını kutlarım. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!" ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil den Ramazan Bayramı paylaşımı #1


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