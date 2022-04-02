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    Mesut Özil'den Ramazan mesajı

    Mesut Özil'den Ramazan mesajı

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, sosyal medya hesabından Ramazan paylaşımı yaptı. Özil paylaşımında, "Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 14:20
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    Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan takım içerisindeki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmışlardı.

    İsmail Kartal'la tartışan Mesut Özil, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve "Aslolan Fenerbahçe'dir," ifadelerini kullanmıştı.

    Ozan Tufan, sessizliğini korurken Özil'den bu kez Ramazan paylaşımı geldi.

    Mesut Özil den Ramazan mesajı #1

    "HERKESE HAYIRLI RAMAZANLAR"

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mesut Özil, 3 dilde (İngilizce, Türkçe ve Arapça) Ramazan ayını kutladı.

    Özil paylaşımında, "Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil den Ramazan mesajı #2

    FENERBAHÇE FORMASI DETAYI

    Yıldız oyuncu paylaşımlarını genelde Fenerbahçeli forma ile yapmaktaydı. Ancak son zamanlarda kulüple yaşanan gerginliklerle birlikte, paylaşımlarda sarı-lacivertli formaya yer vermiyor.

    Mesut Özil den Ramazan mesajı #3

    Mesut Özil den Ramazan mesajı #4


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