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- Mesut Özil'den sakatlık açıklaması: Çok üzgünüm
Mesut Özil'den sakatlık açıklaması: Çok üzgünüm
Twitter hesabından sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan Mesut Özil, "En kısa sürede dönmek için elimden geleni yapacağım" dedi.
- Haber Merkezi
- 05.03.2021 - 11:48
- Güncelleme : 05.03.2021 - 12:12
Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, Mesut Özil üzüntüsü yaşanıyor.
Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanlanan 32 yaşındaki futbolcu, sedyeyle kenara alınmıştı.
Sağlık durumu hakkında Twitter hesabından bir açıklama yapan tecrübeli oyuncu, takımına yardımcı olamayacağı için çok üzgün olduğunu ifade etti.
Özil'in açıklaması şu şekilde: