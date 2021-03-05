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    Mesut Özil'den sakatlık açıklaması: Çok üzgünüm

    Twitter hesabından sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan Mesut Özil, "En kısa sürede dönmek için elimden geleni yapacağım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 12:12
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    Mesut Özil'den sakatlık açıklaması: Çok üzgünüm

    Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, Mesut Özil üzüntüsü yaşanıyor.

    Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanlanan 32 yaşındaki futbolcu, sedyeyle kenara alınmıştı.

    Mesut Özil den sakatlık açıklaması: Çok üzgünüm #1

    Sağlık durumu hakkında Twitter hesabından bir açıklama yapan tecrübeli oyuncu, takımına yardımcı olamayacağı için çok üzgün olduğunu ifade etti.

    Özil'in açıklaması şu şekilde:

    Mesut Özil den sakatlık açıklaması: Çok üzgünüm #2

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