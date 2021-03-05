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Mesut Özil'den sakatlık açıklaması: Çok üzgünüm

Mesut Özil'den sakatlık açıklaması: Çok üzgünüm

Twitter hesabından sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan Mesut Özil, "En kısa sürede dönmek için elimden geleni yapacağım" dedi.