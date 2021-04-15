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    Mesut Özil'den Sinan Gümüş'e bacak arası

    Mesut Özil'den Sinan Gümüş'e bacak arası

    Fenerbahçe pazar günü oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken pas çalışmaları sırasında Mesut Özil'in, Sinan Gümüş'e attığı klas çalım sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 14:38
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    Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden idmanlara başladı.

    SİNAN'A KLAS BEŞLİK

    Takımla birlikte çalışmalarına devam eden Türk asıllı Alman futbolcunun, 5'e 2 çalışmaları sırasında Sinan Gümüş'e attığı bacak arasıyla olay oldu.

    Çalımı attıktan sonra Mert Hakan Yandaş'ın "Oooo" sesleri üzerine bir anda neşelenen ortam, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı.

    Mesut Özil'den Sinan Gümüş'e bacak arası çalım - İZLE

    Mesut Özil den Sinan Gümüş e bacak arası #1

    Mesut Özil den Sinan Gümüş e bacak arası #2

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