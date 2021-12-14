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    Mesut Özil'den takım arkadaşlarına fırça

    Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Gaziantep FK maçının bitiminde soyunma odasında takım arkadaşlarını yüksek sesle uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 12:46
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    Mesut Özil'den takım arkadaşlarına fırça

    Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının artçıları devam ediyor. Alınan mağlubiyetten sonra Pereira'nın istifası yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

    Maç sonu tüm takımın moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenirken yönetimin bu konu ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.

    Mesut Özil den takım arkadaşlarına fırça #1

    SOYUNMA ODASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

    Gaziantep FK karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyan Mesut Özil attığı golle takımına ilk yarıda beraberliği getirmişti. Maçın sonuna kadar iyi performansını devam ettiren yıldız oyuncu alınan yenilgiden sonra bir hayli sinirlendi ve soyunma odasında bir konuşma yaptı.

    Mesut Özil den takım arkadaşlarına fırça #2

    YÜKSEK SESLE UYARDI

    Maç sonunda soyunma odasına arkadaşlarını uyaran Mesut Özil'in sesi dışardan duyuldu. Yüksek sesle takım arkadaşlarını uyaran Mesut Özil sonrasında soyunma odasından çıkarak takım otobüsüne bindiği öğrenildi.

    Mesut Özil den takım arkadaşlarına fırça #3

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