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    Mesut Özil'den takım arkadaşlarına motivasyon

    Mesut Özil'den takım arkadaşlarına motivasyon

    Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, antrenman sonrasında takım arkadaşlarını topladı ve konsantrasyon uyarısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 15:45
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    Fenerbahçe 'deki kötü gidişat sonrası kaptan Mesut Özil'den takım arkadaşlarına uyarı...

    Takımın kalitesinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını gerektirdiğine değinen Kaptan Mesut Özil, takım arkadaşlarına birbirlerine destek olarak bir takım olarak bir an önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

    Mesut Özil den takım arkadaşlarına motivasyon #1

    "HEPİMİZ HAZIRIZ"

    Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen Özil, Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız.” ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçeli futbolcular antrenmandan sonraki takım toplantısından "hedef birliği" motivasyonu ile ayrıldılar.

    Mesut Özil den takım arkadaşlarına motivasyon #2

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