Mesut Özil'den tarihe geçen pas istatistiği

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçına ilk 11'de çıkan ve 79 dakika boyunca sahada kalan Mesut Özil, tarihe geçen bir performans ortaya koydu.

Mesut Özil, Ankaragücü karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıktı ve 79 dakika boyunca oyunda kaldı.

Dünyaca ünlü yıldız, belki gol ve asist katkısı yapamadı ancak bu maçta tarihe geçecek bir performans sergiledi. Mesut, 37 pas denemesinin tamamında isabet sağladı.

Asıl dikkat çeken istatistiği ise rakip yarı sahada 28'de 28, hücum bölgesinde ise 21'de 21 pas isabetiyle oynaması oldu. Opta'dan yapılan açıklamaya göre bu alanda detaylı istatistik tutulmaya başlanan 2014-15 sezonundan beri Mesut Özil, her iki alanda da yüzde 100 pas başarısı sağlayan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak kayıtlara geçti.

HOCASI ÇOK MEMNUN

Tecrübeli orta saha oyuncusunun zaman zaman savunmaya gelip kritik hamleler yapması, ne kadar istekli ve arzulu olduğunu gösterdi. Emre Belözoğlu da her geçen hafta daha iyiye giden Mesut'un performansından son derece memnun. Başarılı oyuncunun kalan iki maçta da yine 11'de olması bekleniyor.