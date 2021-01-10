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Mesut Özil'den Türk kahvesi paylaşımı

Mesut Özil'den Türk kahvesi paylaşımı

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, yaptığı paylaşımla Osmanlı hayranlığını bir kez daha gösterdi.