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Mesut Özil'den Türk kahvesi paylaşımı
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, yaptığı paylaşımla Osmanlı hayranlığını bir kez daha gösterdi.
- Haber Merkezi
- 10.01.2021 - 12:01
Son dönemin en büyük transfer operasyonuna imza atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil için artık geriye sayıma başladı.
Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım da Mesut Özil'den geldi.
Özil, "Aşkımla Türk kahvesi" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce Fenerbahçe taraftarı yorum yaptı.
OSMANLI HAYRANI
Özil'in paylaşımında dikkat çeken detay ise tablolar, Osmanlı motifleriyle hazırlanmış oda ve Osmanlı kitabı oldu.
Almanya'da doğup büyüyen ve kariyerini Almanya, İspanya ve İngiltere gibi üst düzey liglerde futbol oynayarak geçiren Özil, Osmanlı İmparatorluğu hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak için özel ders aldığı biliniyor.
Özil'in evinde birçok Osmanlı padişahının tabloları da yer alıyor.