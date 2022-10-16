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    Mesut Özil'e mehter takımından doğum günü kutlaması

    Mesut Özil'e mehter takımından doğum günü kutlaması

    15 Ekim'de 34 yaşına giren Mesut Özil için mehter takımının bestelediği şarkı sosyal medyada gündem oldu.
    • 16.10.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 13:12
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    Arsenal'den Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin oldukça altında kalması sonrası Başakşehir'in yolunu tutan yıldız oyuncu Mesut Özil 15 Ekim'de 34. yaşını kutladı.

    Türkiye'den ve dünya futbolundan birçok tanınmış isim Özil için paylaşımlarda bulunurken, bir tanesi sosyal medyada adeta gündem oldu.

    "Türklerin onuru, gururu oldu"

    Mesut Özil'in doğum gününe özel bir beste yapan bir mehter takımı, "1988'de doğdu, futbolun üzerine bir güneş doğdu. Türklerin onuru gururu oldu, iyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil. Adamın kralı, adamın hası futboluyla gezdi bütün dünyayı. Şanına yakışır bir destan yazdı, iyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil. " sözleriyle yıldız oyuncunun doğum gününü kutladı.

    Mesut Özil'e mehter takımından doğum günü kutlaması VİDEO

    Mesut Özil e mehter takımından doğum günü kutlaması #1

    Mesut Özil e mehter takımından doğum günü kutlaması #2


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