Mesut Özil'in babasından itiraf: Almanya için oynamasına ben ikna ettim Bir dönem dünyanın en önemli futbolcularından biri olan Mesut Özil'in babası, oğlunun kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

ensonhaber.com

Bir dönem dünyanın en önemli yıldızları arasında yer alan ve kariyerini Türkiye'de Başakşehir formasıyla noktalayan Mesut Özil için babası Mustafa Özil, flaş itiraflarda bulundu.

Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, Almanya'dan Bild'e konuştu. Mustafa Özil, Mesut Özil'in Türk Milli Takımı için oynamak istediğini fakat kendisinin Mesut Özil'i Almanya için ikna ettiğini ifade etti.

Mustafa Özil'in Bild'e verdiği röportajdan satır başları şu şekilde:

"Böyle bir vedaya izin verilmemeliydi"

Mesut Özil'in vedasında menajerliğini Erkut Söğüt yapıyordu. Kendime soruyorum: Böyle bir vedaya nasıl izin verebilirsiniz? Bu asla olmamalıydı! Bir danışman olarak farklı davranmak zorundasınız çünkü oyuncunuza karşı bir sorumluluğunuz var. Ben olsam tüm gazetecileri canlı bir basın toplantısına davet eder ve bunu makul bir şekilde sonlandırırdım, Twitter üzerinden değil. Ne anlamı var ki?

"Mesut bana 'kanım kırmızı' dedi

Bir menajer olarak her zaman bir vizyona sahip olmanız gerekir. Bir örnek: Alman Milli Takımı için oynama kararı. Ailemdeki neredeyse herkes Mesut'un Almanya için oynamasına karşıydı. Hatta onun ülkesine ihanet ettiğini bile söylediler. Mesut bana geldi, bu konu hakkında konuştuk ve onun şüphelerini anladım: O zamanlar sadece 18 yaşındaydı, genç bir delikanlıydı ve arkadaşları Türkiye için oynuyordu. Mesut dedi ki: 'Benim kanım kırmızı'. Ona dedim ki: Hepimizin kanı kırmızı! Yine de onu Almanya için oynaması konusunda argümanlarla ikna ettim. Bu en iyi karardı. Almanya için 2018'e kadar 92 uluslararası maç oynadı ve 2014'te dünya şampiyonu oldu. Bu bir futbolcu için en büyük onurdur, tamamen doğru bir karardı.

"Kariyeri 2018'e kadar harikaydı"

Mesut'un kariyeri 2018'e kadar harikaydı. O zamanın en pahalı Alman futbolcusu olarak 2013 yılında İngiltere'ye transfer oldu. Teknik Direktör Arsene Wenger takımı özellikle Mesut için yeniden inşa etmiş, oyun tarzını ona göre düzenlemişti. Madrid o zamana kadar hiçbir oyuncudan Mesut'tan kazandığı kadar para kazanmamıştı.

"Almanya Futbol Federasyonu'nda görev yapmasını istiyorum"