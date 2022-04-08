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Mesut Özil'in cuma paylaşımı

Mesut Özil'in cuma paylaşımı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, yaptığı paylaşımda, "Sadece Ukrayna'da değil, aynı zamanda Filistin, Suriye, Yemen, Irak ve dünyanın her yerinde barış için dua edelim." dedi.