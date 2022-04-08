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    Mesut Özil'in cuma paylaşımı

    Mesut Özil'in cuma paylaşımı

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, yaptığı paylaşımda, "Sadece Ukrayna'da değil, aynı zamanda Filistin, Suriye, Yemen, Irak ve dünyanın her yerinde barış için dua edelim." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 12:52
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    Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan takım içerisindeki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmışlardı.

    İsmail Kartal'la tartışan Mesut Özil, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve "Aslolan Fenerbahçe'dir," ifadelerini kullanmıştı.

    Kadroya yeniden girmesi zor gözüken yıldız oyuncu cuma paylaşımı yaptı.

    "Dünyada barış olması için dua edelim"

    Özil Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dünyada barış olması için dua edelim. Sadece Ukrayna'da değil, aynı zamanda Filistin, Suriye, Yemen, Irak ve dünyanın her yerinde barış için dua edelim." ifadelerini kullandı.

    Mesut Özil in cuma paylaşımı #1

    Mesut Özil in cuma paylaşımı #2

    Mesut Özil in cuma paylaşımı #3


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