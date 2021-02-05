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    Mesut Özil'in derbi yorumu

    Türkiye'deki ilk derbi maçına çıkacak olan Mesut Özil, Twitter'dan bir paylaşım yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, "Maça çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 11:01
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    Mesut Özil'in derbi yorumu

    Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi heyecan git gide yükseliyor.

    Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak derbi ateşini yaktı.

    "SABIRSIZLANIYORUM"

    Bu rekabeti çocukluğundan beri ekran başından takip ettiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, “Bu kez sahaya çıkacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum. Derbi konusunda tecrübeli olan arkadaşlarımız bize maçın önemini sürekli anlatıyor.” diye konuştu.

    Mesut Özil in derbi yorumu #1

    "GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYORUM"

    Liderliği korumak istediklerine dikkat çeken yıldız oyuncu, “Hocamın şans vermesi halinde bunun için ben de elimden geleni yapacağım. İlk Galatasaray maçımda gol atıp ‘Gerçek Fenerbahçeli’ olmak büyük bir hayal. Bunu yaşarsam, mutluluğum katlanır.” dedi.

    Mesut Özil in derbi yorumu #2

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